Bebeğini kucağına alamadan can verdi

Aydın'da bebeğini dünyaya getirirken kalbi duran ve kurtarılamayan anne Huriye Çay, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'da bebeğini dünyaya getirirken kalbi duran ve kurtarılamayan anne Huriye Çay, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İzmir Buca'da pide salonu işleten, Aydın'ın Karacasu ilçesinden Mehmet Ali Çay, yaklaşık 3 yıl önce memleketi Karacasu ilçesinde yaşaşan Huriye Karaca ile hayatını birleştirdi. İzmir'de yaşayan çiftin mutluluğu erkek bebekleri olacağı müjdesiyle taçlandı. İzmir'de özel bir hastanede doğuma giren Huriye Karaca Çay'ın, ameliyat esnasında kalbi durdu. Genç anne yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının bebeğini kucağına alamadan hayata veda etmesi eşi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

KAZIM YÖRÜKCE