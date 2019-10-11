Günün kahramanı

Aydın'da 8 aylık kızını göremediği için intihar girişiminde bulunan vatandaş kendini boşluğa bıraktığı esnada bir polis tarafından kurtardı. Kahraman polis, olayı korku dolu gözlerle izleyen vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Aydın'da 8 aylık kızını göremediği için intihar girişiminde bulunan vatandaş kendini boşluğa bıraktığı esnada bir polis tarafından kurtardı. Kahraman polis, olayı korku dolu gözlerle izleyen vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Efeler ilçesinde eşi ve çocuğu sığınma evine yerleştirilen Ozan Aslan (24), pasajın teras katına çıkarak, "Kızımı istiyorum" diye bağırmaya başladı. Aslan, bir anda kendini boşluğa bıraktı. Yüreklerin ağızlara geldiği o anda bir polis, Aslan'ı kolundan yakaladı. Film sahnelerini aratmayan korku dolu anların ardından genç adam, hastaneye götürüldü. KAZIM YÖRÜKCE