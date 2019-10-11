Güreşçi gençleri müdür tuş etti

Antrenman salonunu ahşap atölyesine çeviren okul müdürü yüzünden, şampiyon güreşçiler yetiştiren Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, müsabakalarda dereceye hasret kaldı

Aydın'da yetiştirdiği şampiyon güreşçilerle adını duyuran Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni güreşçilerin yetişmesine, iddialara göre okul müdürü engel oluyor. Güreşçilerin antrenman salonu, müdür Abdullah Yavuz'un kararı ile iki yıl önce inşaat ve ahşap atölyesi yapıldı.



DERS YAPILMIYOR



Ders işlenmeyen atölyenin antrenman salonu olarak da kullanılmasına izin verilmiyor. Bahri Polat, Ahmet Savran, Mahmut Yörük, Bahattin Sürücü gibi milli güreşçilerin çıktığı Aydın'da güreş krizi yaşanıyor. Türkiye ve bölgesel şampiyonalardaki başarısıyla adını duyuran Kuşadası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okul müdürü Abdullah Yavuz, okulda daha önce güreş antrenmanları için kullanılan salonu sporculara tahsis etmiyor. Antrenman yapamayan sporcular, 2 yıldır müsabakalarda dereceye giremiyor. Antrenör Ramazan Oğuz Verim, 2 yıl önce açılan spor tesisi nedeniyle okuldaki salonu boşalttıklarını, ancak tesisin uzakta olması nedeniyle sporcuların güreşten uzak durduğunu belirterek "İki yılda sporcu sayımız yok denecek kadar azaldı. Bu yüzden okul müdürü Abdullah Yavuz'dan önceden kullandığımız okuldaki salonu istedik ama vermedi. Yetenekli sporcularımız var ama antrenman yapamıyorlar" dedi.





"KEYFİ BİR DURUM"



Eski Türkiye Güreş Federasyonu Aydın Temsilcisi Mahmut Yörük, okul müdürünün keyfi olarak salonu sporculara vermediğini iddia etti. Yörük, "Kuşadası'ndan şimdiye kadar 60'a yakın başarılı güreşçi çıktı. Ama son yıllarda maalesef buradan güreşçi çıkmıyor. Milli Eğitim Müdürü'nden bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.



SALONU 2013'TE YENİ ASIR AÇTIRDI



2013 yılında okula yeni atanan okul müdürü Sait Uzakgiden de salondaki minderleri kaldırmış ve güreşi yasaklamıştı. Yeni Asır'ın 'Şampiyonları tuş eden karar' başlıklı haberinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girmiş ve salon yeniden güreşçilere açılmıştı. Yeni Asır ile güreşe devam eden sporculardan Mehmet Atçı, bu yıl Bulgaristan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda greko-romen stilde altın madalya kazandı. Diğer güreşçilerden Oğuz Kaan Türkmen, Uluslararası Cumhuriyet Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi, Mehmet Ali Arık Türkiye üçüncüsü ve Alperen Türkmen ile Ali Kuvvetli ise Türkiye 5'ncisi oldu.



"ÖNCELİĞİMİZ SPOR DEĞİL"



Okul müdürü Abdullah Yavuz, "Biz okulumuzun ihtiyacı doğrultusunda o salonu inşaat ve ahşap atölyesi yaptık. Güreş antrenmanı yapmak için de orası uygun bir yer de değil. Sporcuların her zaman yanındayız ancak önceliğimiz eğitim" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE