‘Karacasu, OSB ile uçuşa geçecek’

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçede doğalgaz, hastane, organize sanayi bölgesi, tarihi yapıların restorasyonu ve pazaryeri projelerini hayata geçireceklerini anlattı

Aydın Karacasu'da, son seçimde Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen MHP'li Zeki İnal, ilçeyle ilgili projeleri hakkında Yeni Asır Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş'a açıklamalarda bulundu.



Karacasu'da ilk hayata geçirmeyi planladığınız projeniz nedir?

Karacasu'da vatandaşlarımız doğalgaz istiyor. Bu yönde büyük bir talep var. Bizde vatandaşlarımızın bu talebini gerçekleştireceğiz. Ankara'da BOTAŞ yetkilileriyle görüştük. Bu süreçte BOTAŞ ile doğalgaz sözleşmesi yapacağım. Karacasu'ya doğalgaz getirmek için tüm çalışmaları eksiksiz yerine getireceğiz. Böylelikle vatandaşlarımızın önemli bir sorununu çözeceğiz.



Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarınız var. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Karacasu, Aydın'ın her alanda önemli potansiyellere sahip ilçelerinden biri. Biz de Karacasu Belediyesi olarak bu potansiyelleri projelerimizle en iyi şekilde değerlendireceğiz. İlçemize Organize Sanayi Bölgesi kurmak için ilk olarak belirlediğimiz arazideki imar sorununu çözeceğiz. İstanbul'dan, Manisa'dan, Aydın'dan yatırımcılar bizi bekliyor. 'Kurun OSB'yi biz geleceğiz' diyorlar. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışacak hemşerilerimizle Karacasu'nun istihdamını artıracağız. Sanayi Bölgesi ile hem Karacasu'nun hem Aydın'ın geliri artacak, ekonomisi gelişecek.



Hastane ve kapalı pazaryeri çalışmalarınız hangi aşamada?

Hastane projesi 5 yılda bitmez diyorlar. Ne 5 yılı, hükümetimizin desteğiyle 9 ayda yaparız. Bu yönde hükümet yetkililerimizden gerekli sözü aldık. Hastaneyi de, otoparkı da yapacağız. Hastanenin yerine yapacağımız otoparkın yerini hesapladık. 275 araç alıyor orası ve ağaçlar da olduğu yerde kalıyor. Hiçbir ağaca dokunmayacağız. Kapalı pazaryeri yapma yönünde bir projemiz var. Mevcut pazaryeri hem vatandaşımızı hem pazarcı esnafını mağdur ediyor. Pazarcı esnafı yağmurda malını mı kurtarsın, çadırını mı çeksin? Organik ürün satan vatandaşımıza pazaryerinin en iyi yerini vereceğiz.



Karacasu aynı zamanda bir turizm bölgesi. Turizm alanında hangi projeleri gerçekleştireceksiniz?

Karacasu, turizm ve tarım başta olmak üzere her alanda büyük potansiyele sahip. İlçemizde Afrodisyas Antik Kenti var. Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Birçok turist Afrodisyas'ı ziyaret ediyor ancak Karacasu'ya gelmiyor. Biz bu turistleri ilçemize çekmeliyiz. Yerli ve yabancı turistleri, Karacasu'ya getirerek her alanda ilçemize katkı sağlamaları için adımlar atacağız. İlçemizde eski yapılarımız var. Bunları restore edeceğiz. Butik oteller yapmayı hedefliyoruz. Karacasu'da marka olan çömlekçilerimize sahip çıkacağız. Geleneksel Dedebağ Hayrı'nı devam ettireceğiz.



Karacasulu vatandaşlara bir mesajınız var mı?

Karacasu'yu geliştirmek, büyütmek için göreve talip olduk. Bu düşüncemiz doğrultusunda görev süremiz boyunca gece-gündüz demeden halkımızın huzur ve refahı için çalışacağız. Projelerimiz hazır. Bunları hayata geçirdiğimizde Karacasu ve vatandaşlarımız kazanacak. Karacasu'nun marka şehir olma yolunda ilerleyeceği projeleri hayata geçireceğiz. Herkesin başkanı olarak görev yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Karacasu ve vatandaşlarımızın mutluluğu için göreve geldik. Hep birlikte Karacasu'yu her alanda hak ettiği noktaya yükselteceğiz.

İHSAN KARATAŞ