Belediye yıktı ama enkaz ortada kaldı

Didim’de yıllar önce boşaltılan hazine arazisindeki metruk binalar, belediye ekiplerince 5 ay önce yıkıldı ancak enkazı hala kaldırılmadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde mülkiyeti hazineye ait, Göllüdam mevkiindeki yer alan terk edilmiş haldeki binalarla ilgili Didim Kaymakamlığınca alınan yıkım kararı doğrultusunda Didim Belediyesi ekipleri villaların yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen enkaz halen yerinde duruyor. Villalardan geriye kalan molozlar etrafa dağıtılırken çirkin görüntüye vatandaşlar isyan etti. Didim'in en güzel ve nadide yerlerinden birinin molozlarla kirletildiğini belirten vatandaşlar, "Didim'de Köy Hizmetleri'nin kamp yeri olarak kullanılan bölgede villalar yıkıldı. Fakat her zaman olduğu gibi molozlar kaldırılmadı. Bu molozlar etrafa yayılıp gitti" diye konuştu.