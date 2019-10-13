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O polislere ödül

O polislere ödül
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Emniyet Müdürü , Efeler ilçesinde binanın çatısına etmek için çıkan Ozan A.'nın (24) intihar etmesini önleyen polis ekiplerine gösterdikleri kahramanlıktan dolayı ödüllendirdi.

Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler ilçesinde binanın çatısına intihar etmek için çıkan Ozan A.'nın (24) intihar etmesini önleyen polis ekiplerine gösterdikleri kahramanlıktan dolayı ödüllendirdi. Kent Meydanı'ndaki üç katlı binanın çatısına çıkan Ozan A, 'Kızımı göremiyorum' diye bağırarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. İkna çabaları sırasında kendini aşağıya bırakan genci, polis ekipleri son anda kolundan tutarak ölümden kurtarmıştı. Kahraman polis ekipleri, olayı izleyen vatandaşlar tarafından da alkış almıştı.

KAZIM YÖRÜKCE

Günün kahramanı

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