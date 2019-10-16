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Yardım meleği muhtar

Yardım meleği muhtar
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 'nin kadın muhtarı , ihtiyaç sahibi vatandaşların başlattığı yardım geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Fatih Mahallesi'nin kadın muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların başlattığı yardım geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Her yıl yaklaşan kış mevsimi öncesi yardıma muhtaç vatandaşlar için kampanya başlatan Taşçıoğlu, temin ettiği kıyafet ve ayakkabıları vatandaşlara hediye ediyor. Herkesi başlattığı kampanyaya destek olmaya davet eden Taşçıoğlu, "Kullanılmayan kıyafet ve ayakkabıları bize getirerek bir ihtiyaç sahibi vatandaşın mutlu etmek mümkün. Mahalle sakinlerim başta olmak üzere herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

MEHMET KAVAS

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