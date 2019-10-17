Rektör otobüste öğrencileri dinledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin üniversiteye ulaşımda karşılaştıkları sıkıntıları görmek için şehirici otobüsüne binerek denetim gerçekleştirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin üniversiteye ulaşımda karşılaştıkları sıkıntıları görmek için şehirici otobüsüne binerek denetim gerçekleştirdi. Kuşadası'nda geçtiğimiz aylarda tebdili kıyafet gittiği diş polikliniğini kapatan Rektör Aldemir, bu kez öğrencilerle toplu taşıma aracına binerek sorunları yerinde gördü. Rektör Aldemir, "Öğrenciler bana otobüs güzergahları ve duraklarıyla ilgili sıkıntıları anlattılar. Fakülteme gidene kadar 20 dakika geçtiğini gördüm. Gerçekten de öğrencilerimiz haklıymış. Üniversitemizdeki durakları kaldırıp yeni bir rota belirledik" dedi.

İHSAN KARATAŞ