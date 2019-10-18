10 yıl önce boşandığı eşine kızıp evini yaktı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesinde bulunan evini yakan Öztürk Seyran, evinin karşısına geçip izledi. Mahalle yanmaktan itfaiye kurtarırken, şahıs gözaltına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesinde tek katlı müstakil evde çıktı. Evini yakan yüzde 80 engelli raporu bulunan Öztürk Seyran(70), evini ateşe verdikten sonra karşısına geçip seyretti. Elindeki çakmakla yatağı tutuştturduğunu söyleyenSeyran, ardından sokağa çıkıp evinin yanışını izledi. Komşuları dumanı görüp itfaiyeye haber verirken içeride bulunan boş bir tüp patladı. İç içe evlerin bulunduğu sokakta faciadan dönüldü. 10 yıl önce boşandığı eşini suçlayıp bu yüzden evi ateşe verdiğini söyleyen Öztürk Seyran'ın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.



Kuyucak'ta bulunan huzurevinde yaşayan Öztürk Seyran zaman zaman eski yaşadığı Yenice'deki eve geldiği öğrenildi. Seyran'ın Kaymakamlığa ev yapmaları yönünde talepte bulunduğu ancak ret cevabı aldığı kaydedildi. Komşuları, "Kaymakamlığa ev yaptırabilmek için evini yaktı" iddiasında bulundu. 4 çocuk babası Öztürk Seyran ise evini boşandığı eşine kızıp yaktığını söylerken, "10 yıl boşandık. Ben Kuyucak'ta huzurevinde kalıyorum. Eşime kızıp yaktım. Çakmağı aldım, yatağı tutuşturdum. Kaymakamlığa ev başvurusunda bulundum. Ama yapmadılar. Kaymakamlığa kızıp yakmadım evi. Eşime kızıp yaktım" dedi. Kolluk güçleri tarafından gözaltına alınan Seyran, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Seyran'ın psikolojik sorunları olduğu 10 yıl önce boşansa da eşini suçlamaya devam ettiği öğrenildi.