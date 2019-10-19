  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > “Oğlum kalk annenizi öldürdüm”

“Oğlum kalk annenizi öldürdüm”

“Oğlum kalk annenizi öldürdüm”
Giriş Tarihi: 19.10.2019

'ın Çine ilçesinde 'ta 29 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Hüsameddin Yavaş savunmasında cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 19 Mayıs'ta 29 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren Hüsameddin Yavaş yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Hüsameddin Yavaş savunmasında cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve eşiyle bir yıldır bu yüzden sorun yaşadıklarını dile getiren Yavaş, "Eşimle aramızda huzursuzluk vardı. İkimiz aynı odada ayrı yatakta uyuyorduk. Eşim o gece bana yaklaşmak istedi, ben de kendisini tersledim. Bana 'Sen de erkek misin?' diyerek yüzüme tükürmesi gücüme gitti. Mutfağa gidip bıçağı alıp odaya döndüm. Eşimi bıçaklamaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda yerde yatıyordum. Yerden kalkıp oğlumun yanına gittim. Oğlumu uyandırıp 'annenizi öldürdüm' dedim. Sonra polise teslim oldum. Çok pişmanım" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Oğlum kalk annenizi öldürdüm” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN