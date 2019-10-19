“Oğlum kalk annenizi öldürdüm”

Aydın'ın Çine ilçesinde 19 Mayıs'ta 29 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren Hüsameddin Yavaş yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Hüsameddin Yavaş savunmasında cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 19 Mayıs'ta 29 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren Hüsameddin Yavaş yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Hüsameddin Yavaş savunmasında cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve eşiyle bir yıldır bu yüzden sorun yaşadıklarını dile getiren Yavaş, "Eşimle aramızda huzursuzluk vardı. İkimiz aynı odada ayrı yatakta uyuyorduk. Eşim o gece bana yaklaşmak istedi, ben de kendisini tersledim. Bana 'Sen de erkek misin?' diyerek yüzüme tükürmesi gücüme gitti. Mutfağa gidip bıçağı alıp odaya döndüm. Eşimi bıçaklamaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda yerde yatıyordum. Yerden kalkıp oğlumun yanına gittim. Oğlumu uyandırıp 'annenizi öldürdüm' dedim. Sonra polise teslim oldum. Çok pişmanım" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

KAZIM YÖRÜKCE