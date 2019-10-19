Tutkulu dehşet

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen emlakçı sevgilisi Hülya Biçer'in (50) villasına giden tanınmış işadamı Nuri Başarır (57), Biçer'i silahla karnından vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen emlakçı sevgilisi Hülya Biçer'in (50) villasına giden tanınmış işadamı Nuri Başarır (57), Biçer'i silahla karnından vurdu. Ardından ormanlık bir alana kaçan Başarır, kendi kafasına sıkarak intihar etti. Hülya Biçer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, intihar eden Başarır ise olay yerinde hayatını kaybetti.



EVİ TERK ETTİ



Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Berman Sitesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce tanışan işadamı Nuri Başarır ile Hülya Biçer birlikte yaşamaya başladı. İki gün önce Hülya Biçer, sevgilisi Başarır'dan ayrılmak istediğini söyleyerek evi terk etti.



ALDATTIĞINI SANDI



Sevgilisinin başkasıyla olan ilişkisi nedeniyle kendisinden ayrıldığını düşünen ve bunu içine sindiremeyen Nuri Başarır, sevgilisi Hülya Biçer'i evinin önüne giderek beklemeye başladı. BIÇER'IN villasına gireceği zaman karşısına çıkan çılgın aşık, pompalı tüfekle sevgilisine ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunla karnından yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Nuri Başarır ise olay yerine geldiği motosikletiyle kayıplara karıştı. Biçer, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



'ETTİĞİNİ BULUR'



Polisler olay yerinden kaçan Nuri Başarır'ın peşine düştü. Bu sırada Tepe Mahallesi Kesedağı mevkiinde bir kişinin intihar ettiği haberini alan ekipler olay yerine gitti. Polis ölen şahsın, sevgilisini vuran Başarır olduğunu tespit etti. Başarır'ın önce sosyal medya hesabından sevgilisi Hülya Biçer'le çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Hoşçakalın, herkes ettiğini bulur" yazdığı öğrenildi.

İBRAHİM UZUN