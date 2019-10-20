Can güvenlikleri için kasis istiyorlar

Aydın'ın Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'ne kasis yapılmasını istiyor. Duyarsız sürücülerin caddede hızlı bir şekilde seyrettiğini kaydeden vatandaşlar, bu sürücülerin bir kazaya sebebiyet vermemesi için caddede gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'ne kasis yapılmasını istiyor. Duyarsız sürücülerin caddede hızlı bir şekilde seyrettiğini kaydeden vatandaşlar, bu sürücülerin bir kazaya sebebiyet vermemesi için caddede gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.



ÇOCUK PARKI VAR



Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki caddeyi kullanan sürücülerin çok hızlı bir şekilde seyir ettiğini kaydeden vatandaşlar, "Bu duyarsız sürücülerin hızını azaltmak ve caddede yayaları koruma amaçlı kasis ve yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz. Caddeyi her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Caddenin çok yakınında çocuk parkı bulunuyor. Mahalle halkı olarak can güvenliğimizin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.