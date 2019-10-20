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Kayıp kepçe artık hizmette

Kayıp kepçe artık hizmette
Giriş Tarihi: 20.10.2019

ilçesi Karpuzlu, 'li Belediye Başkanı döneminde skandallarla gündeme gelmişti. Belediyenin kepçesi bile tamir için götürüldüğü sanayideki bir dükkanda borcunun ödenmemesi nedeniyle rehin kalmıştı.

Aydın ilçesi Karpuzlu, CHP'li Belediye Başkanı Tuğrul Ozan döneminde skandallarla gündeme gelmişti. Belediyenin kepçesi bile tamir için götürüldüğü sanayideki bir dükkanda borcunun ödenmemesi nedeniyle rehin kalmıştı. Seçimlerde Ozan'ı geride bırakan MHP'li Hilmi Dönmez, ilk iş kepçeyi Ankara'ya gönderdi. Dönmez, 50 bin lira harcayarak kepçeyi tamir ettirdi. Kepçe, Karpuzlu'da hizmete sunuldu.

MEHMET KAVAS

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