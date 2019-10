Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehrin tarım ve enerji sektörlerinde yakaladığı ivmeyi turizm ve sanayileşmede de göstermesi gerektiğini belirterek, “Potansiyellerimizin tamamını kullanabilirsek Aydın, Ege’nin incisi olur” dedi

Aydın Valisi olarak 2 yıl önce atanan Yavuz Selim Köşger, göreve başladıktan sonra ilk iş olarak kentin sorunlarını ve ne tür yatırımlara ihtiyacı olduğunu tespit etti. Kentin tüm mahallelerinde vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinleyen Vali Köşger, haftanın bir günü düzenlenen 'Halk Günü'nde de kapılarını vatandaşa açtı. Kente 5 yıldızlı termal otel projesini hayata geçirmek için yoğun mesai harcayan Vali Köşger, diğer taraftan da rahmetli Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatacak bir müzeyi Aydın'a kazandırıyor. Vali Köşger; kente yaptığı hizmetler, başlatılan projeler ve ekonomisiyle ilgili Yeni Asır Aydın Temsilcisi İhsan Karataş'ın sorularını cevaplandırdı.



Çocukken vali olmayı düşünüyor muydunuz?

Çocukluğumda Kaymakam olmak aklımda vardı. Lise hayatından sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni Kaymakam olmak için tercih ettim. Vali olmak da tabii ki nasip işi... Siz kaymakam olursunuz nasibinizde varsa, takdir görülürse Vali olarak da atanırsınız. Aydın'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu şehri çok seviyorum.



Aydın'ın tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde önemli imkanları var. Bunlardan kent ne kadar istifade edebiliyor?

Aydın'da yetişen 5 üründe Türkiye'de lideriz. 40'a yakın üründe de Türkiye'nin kayda değer üretim hacmine sahip bir iliz. Burada yetişen ürünler Türkiye'nin her yerine yayılıyor. İklim ve toprak yapısı nedeniyle verimli bir il Aydın. Aydın'ın her santimetresi bir nimet. Yerin 2 bin metre altından 282 derece jeotermal su çıkıyor. Turizmin çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli. Sanayileşmede katma değer yaratan ürünlerimiz var. Kentin potansiyelinin üçte biri kullanılıyor. Bu potansiyelin tamamını kullanmak istiyoruz. Başarırsak Aydın, Ege'nin incisi olacak.



Aydın'ın potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda ihracatının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Bütün bunlarla Aydın, 700 milyon dolarlık bir ihracat yapar hale geldi. Hedefimiz Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmak. Hatta 5 milyar dolar gibi hedefler konuşuluyor. Bu Aydın için çok zor değil. Şu anda kent artı veriyor. Tespit ettiğimiz kadarıyla kent odaklanma sorunu yaşıyor. Bunu aşmak için yeni yol haritasını devreye sokuyoruz. Bütün kent olarak ortaklaşa yeni hedefe kilitleniyoruz. Aydın'ın katma değer yaratan ürünlerle ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Aydın'daki 7 organize sanayi bölgemizle, teknokentimiz ile ihracatın hedeflenen noktaya ulaşacağını inanıyoruz.



Aydın'ın enerjide Türkiye'nin lideri olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aydın jeotermal enerjide Avrupa'da birinci, dünyaya ise 7'nci sırada bulunuyor. 2021'in sonuna kadar enerji sektöründe ciddi yatırımlar devam edecek. 2020'ye kadar 700 megavatlık kapasitenin bin megavatı aşacağını bekliyoruz. Sadece jeotermal elektrik üretimi ile sınırlı kalmamalı, entegre kullanımı sağlayacak yatırımların da hayata geçirilmesi lazım. Valilik olarak yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde jeotermalin her yönüyle Aydınlıların hizmetine kazandırılmasını istiyoruz.



Vatandaş size 'Baba Vali' diyor. Bunun sırrı nedir?

Her Cuma öğlene dek vatandaşla randevusuz görüşüyoruz. Bizzat katılıyorum. Sorunların çözüme kavuşması açısından Aydın, Türkiye'nin ikinci ili. Devletin kapısı her zaman vatandaşa açık.

Aydın göçmen kaçakçılığının yoğun olduğu illerden bir tanesi. Göçmen kaçakçılığına karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Aydın, sahil şeridi olması ve Yunan adalarına yakınlığı nedeniyle transit geçiş noktası. Son dönemde aldığımız tedbirlerle minimuma indi. 36 bin civarında kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı. Vali yardımcısı başkanlığında bir komisyon kurduk. Fotokapan denilen yöntemle metruk alanlar izlenerek mani oluyoruz. Bölgede olmaması gereken bir kan akıyor. İnsanlar buradan Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Kendi topraklarında ölümden kaçarken ölümle burun buruna geliyor. Bunları mümkün olduğu kadar denize açılmadan yakalamaya çalışıyoruz.



Adnan Menderes Müzesi'nin çalışmaları ne durumda?

Adnan Menderes'in Yassıada'da yatarken 'Buradan çıkarsam Çine Çayı'nın kenarında oturacağım, bir daha Aydın'a da geçmeyeceğim' diye esef ettiği bir durum var. Bu anlamları içeren bir yerde müze inşa ediyoruz. Orada bir su değirmeni olacak. Müzenin ikinci katında Adnan Menderes'in heykeli yer alacak. Son kulede Menderes'in Yassıada günleri, idamıyla ilgili bilgi ve görseller yer alacak. Menderes'in Başbakanlığı döneminde kullandığı makam aracı da sergilenecek. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; müzede sergilenmesini istediğiniz, o döneme ait eserler varsa bize ulaştırın. Müzede isminizle birlikte sergileyelim.

