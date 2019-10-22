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’de kadınlar yaya yolu istiyor

Çine’de kadınlar yaya yolu istiyor
Giriş Tarihi: 22.10.2019

'ın ilçesinde yaşayan kadınlar, ana yol kenarındaki yaya yolunun düzenlenmesini istiyor. Yaya yolu olmaması nedeniyle anayolun kenarında bebek ve pazar arabalarıyla yürümek zorunda kalan kadınlar, adeta kazalarla burun buruna geliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan kadınlar, ana yol kenarındaki yaya yolunun düzenlenmesini istiyor. Yaya yolu olmaması nedeniyle anayolun kenarında bebek ve pazar arabalarıyla yürümek zorunda kalan kadınlar, adeta kazalarla burun buruna geliyor. Herhangi bir kaza yaşanmadan yaya yolunun bir an önce yapılmasını talep eden kadınlar, "Bebek ve pazar arabalarıyla anayolun kenarından yürümek zorunda kalıyoruz. Yol kenarında park edilen kamyon başta olmak üzere araçlar yüzünden de bazen anayola girmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bizim talebimiz yaya yolunun yapılması. Yürümek zorunda bırakıldığımız anayol kenarında bir kaza ile karşılaşırsak bunun hesabını kim verecek. Yaya yolu bizim için hayat demek. Biz can ve mal güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Bu konuda yetkililerin sesimizi duyarak yaya yolu talebimizi kısa sürede gerçekleştirmelerini bekliyoruz" dedi.

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