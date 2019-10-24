Oğuz cinayete mi kurban gitti?

Mahalleyi saran tüp kokusunun tıp fakültesi öğrencisi Oğuz Ege Yiğiter’in evinden geldiği anlaşıldı. İçeri giren polis ekipleri Yiğiter’in öldüğünü belirledi. Yiğiter ölmüştü ama nasıl? Bu bir intihar mıydı, cinayet miydi?

Aydın'da mahalleyi tüp gazı kokusu sarması nedeniyle kapısı kırılarak evine girilen tıp fakültesi öğrencisi Oğuz Ege Yiğiter (22) ölü bulundu. Gaz soluduğu için öldüğü anlaşılan Yiğiter'in cesedinin, kafasına geçirilmiş poşetle bulunması, genç öğrenci için 'cinayete mi kurban gitti yoksa intihar mı etti' sorusunu akıllara getirdi. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.



KAPIYI KIRARAK GİRDİLER



Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 sokak no:107 Dikyer Apartmanı'nda meydana geldi. Mahalleyi gaz kokusu sarması üzerine mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları araştırmada kokunun Dikyer Apartmanı'ndan geldiğini tespit etti. Apartmana gaz maskeleri ile giren ekipler gaz kokusunun 2'nci katta oturan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Oğuz Ege Yiğiter'in dairesinden geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Oğuz Ege Yiğiter'in cansız bedeni ile karşılaştı.



OTOPSİYLE BELİRLENECEK



Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesi tıp öğrencisi Yiğiter'in gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olurken, polis ekipleri ise genç öğrencinin kafasına geçirilen poşette yoğunlaştı. Yiğiter'in kafasına poşeti kendisinin mi geçirdiği, yoksa başkaları tarafından mı geçirildiğini anlamak için olay yeri ekipleri parmak izi araştırdı. Yiğiter'in intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği, yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.



OĞLUM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ



Oğlunun öldüğünü öğrenen acılı baba Aydem Aydın İl Müdürü Levent Yiğiter, "Oğlum böyle bir şey yapmaz" diyerek feryat etti. Söke ve Kuşadası'nda Aydem İşletme Şefliği görevlerinde bulunan baba Levent Yiğiter, Aydem Denizli Bölge Müdürlüğü'ndeki görevinin ardından yaklaşık bir ay önce Aydem Aydın İl Müdürü olarak atanmıştı.



DERS NOTLARI KÖTÜYMÜŞ



Oğuz Ege Yiğiter'in olay yerine gelen ailesi de oğullarının ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri genç öğrencinin arkadaşlarını sorguladı. Arkadaşları polise, Yiğiter'in derslerinin kötü olduğunu, geçen yıl da sınıfta kaldığını, bu nedenden dolayı da psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Yiğiter'in son görüştüğü kişiler mercek altına alındı.

İHSAN AKRATAŞ