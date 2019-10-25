Zehir taciri kadın doktor

Nazilli Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor Elif Çakır, narkotik polisinin 3 aylık takibinin ardından, aracındaki 60 bin liralık 71 gram metamfetamin maddesi ve hassas teraziyle yakalandı. Çakır, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Elif Çakır (35), aracında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak tabir edilen piyasa değeri 60 bin liralık 71 gram metamfetamin, uyuşturucuyu tartmak için hassas terazi, 2 adet silah ve 18 adet fişekle yakalandı. Narkotik ekiplerinin 3 aydır takip ettiği Çakır, suçlamaları inkar etmesine rağmen, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.



ÜÇ AYDIR TAKİP EDILIYORDU



Nazilli Devlet Hastanesi'nde üç yıldır pratisyen hekim olan bir çocuk annesi Elif Çakır, uyuşturucu sattığı iddiasıyla Aydın Narkotik Şube ekiplerince takibe alındı. Üç aydır telefonları dinlenen Çakır için narkotik ekipleri dün düğmeye bastı. Doktor Çakır, 34 KC 3591 plakalı aracıyla, çocuğunun bakıcısı olduğu öğrenilen K.D. ile sevgilisi S.D. de 09 NF 004 plakalı araç ile Nazilli'den Aydın'a yola çıktılar. Aydın Narkotik Timleri, Efeler ilçesi Umurlu mahallesinde aracın önünü kesti. Narkotik köpekleriyle arama yapan polisler, Çakır'ın aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas teraziyi buldu. Diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi.



'SADECE KULLANIYORUM'



Emniyete getirilen doktor, bakıcı ve sevgilisi, suçlamaları kabul etmedi. Doktor Çakır, uyuşturucuyu psikolojik sorunları olduğu için kullandığını söyledi. Bakıcı K.D. ile sevgilisi ise uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Çıkarıldıkları mahkemede Dr. Elif Çakır, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu satmaktan yargılanacak doktorun, metamfetamini sosyal medya üzerinden de pazarladığı ortaya çıktı. Van'da görev yaptığı dönemde uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Narkotik Şube ekibini başarısından dolayı kutladı.



METAMFETAMİN NEDİR?



Metafetamin yada diğer adıyla MET, güçlü bağımlılık yapan yasadışı bir uyuşturucudur. Ülkemizde de kullanımı giderek artan metamfetamin, mutluluk durumunu etkileyen hormonlardan biri olan dopamin salgılanmasını artırır. Uzun süreli MET kullanımı ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir