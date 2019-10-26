Lösemili Berfin yardım bekliyor

Aydın'da 2 ay önce lösemi teşhisi konulan Berfin Nur Diri'nin (11) ailesi, maddi sıkıntılardan dolayı yardım bekliyor. Saçları dökülen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Berfin'in daha 6 ay kemoterapi görmesi gerekiyor.

Aydın'da 2 ay önce lösemi teşhisi konulan Berfin Nur Diri'nin (11) ailesi, maddi sıkıntılardan dolayı yardım bekliyor. Kuşadası'nda yaşayan Ferda (33) ve Ramazan (34) Diri çiftinin üç çocuğundan Berfin Nur'a hastanede lösemi teşhisi konuldu. Saçları dökülen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Berfin'in daha 6 ay kemoterapi görmesi gerekiyor.



AİLESİ ÇARESİZ KALDI



Berfin'in ailesi ise maddi olarak zor durumda. Kızının günlük 100 lira olan hastane ve yol masrafını karşılayacak gücü olmadığını söyleyen Ramazan Diri, "Otellerde çalışıyordum, şimdi sezon bitti. Kızımın tedavi masrafları için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

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