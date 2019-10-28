Aydın'ın Germencik ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katılıyor.
AA
Aydın'da pamuk deposunda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.