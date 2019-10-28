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'da pamuk deposunda

Aydın'da pamuk deposunda yangın

28.10.2019, 17:43

'ın Germencik ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katılıyor.

AA

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