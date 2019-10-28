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Karlı geçirdiği trafik kazasında öldü

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı geçirdiği trafik kazasında öldü

28.10.2019, 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019,12:39

'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada Karlı yaşamını yitirdi, sporcu Merve Sağlam ise kazada yaralandı.

'ın Germencik ilçesinde kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

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