Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı yaşamını yitirdi, sporcu Merve Sağlam ise kazada yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı geçirdiği trafik kazasında öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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