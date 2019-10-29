Son dakika haberi: AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında saat 16.01'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.01'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinin 237,76 kilometre açığındaki depremin 38,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Son dakika: Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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