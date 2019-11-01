  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Aydın'da yanmış halde bulunmuştu! Kan donduran detaylar...

'da yanmış halde bulunmuştu! Kan donduran detaylar...

Aydın'da yanmış halde bulunmuştu! Kan donduran detaylar...

01.11.2019, 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019,16:05

'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce öldürüldükten sonra cesedinin büyük bir bölümü yakılarak makilik alana atılan (37) cinayetiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 1'isi ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanık ise beraat etti.

Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde Didim ilçesi Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda ceset gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış çıplak kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik çıkmayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da yanmış halde bulunmuştu! Kan donduran detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN