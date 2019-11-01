Aydın'da yanmış halde bulunmuştu! Kan donduran detaylar...

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce öldürüldükten sonra cesedinin büyük bir bölümü yakılarak makilik alana atılan Eylem Gülçin Kanık (37) cinayetiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 1'isi ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanık ise beraat etti.

Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde Didim ilçesi Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda ceset gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış çıplak kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik çıkmayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi