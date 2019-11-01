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Hayatları, tel örgünün arkasında kaldı

Hayatları, tel örgünün arkasında kaldı
Giriş Tarihi: 1.11.2019

Aydın'ın ilçesi Çine'nin 'nde, bir araziyi satın alan kişi, Öner ailesinin yaşadığı evle birlikte tarlasının tamamını tel örgüyle çevirdi. Evleri tel örgüyle çevrilen Öner ailesi, sokağa çıkabilmek için taş duvardan atlamak zorunda kalıyor.

Aydın'ın ilçesi Çine'nin Saraçlar Mahallesi'nde, bir araziyi satın alan kişi, Öner ailesinin yaşadığı evle birlikte tarlasının tamamını tel örgüyle çevirdi. Evleri tel örgüyle çevrilen Öner ailesi, sokağa çıkabilmek için taş duvardan atlamak zorunda kalıyor. Yaşadıkları mağduriyetin çözülmesini isteyen Öner ailesi, "Sokağa çıkmak için helikopter mi kullanalım, ne yapalım" diyerek yardım talep etti. 32 yaşındaki Aysun Öner, "Her gün çocuğumu taş duvardan atlatarak okula gönderiyorum. Yetkililer, sesimizi duysun ve bu sorunu lütfen çözsünler. Ev halkı olarak mağduruz" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

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