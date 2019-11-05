Çine’de geçitler artık daha güvenli

Aydın'ın Çine ilçesinde muhtarların talebi üzerine Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce altgeçitlerin güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı..

Aydın'ın Çine ilçesinde muhtarların talebi üzerine Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce altgeçitlerin güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Kuruköy ve Yağcılar mahallesindeki alt geçit ile Eski Çine ve Evciler mahallesindeki menfezler kış aylarında yağan yağmurlarla göle döndüğü için çiftçiler geçitleri kullanamıyordu. Çine Ziraat Odası Başkanı Osman Eşiyok, Çine Muhtarlar Deneği Başkanı Hüseyin Kılcı ile birlikte İzmir' deki Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'u ziyaret ederek kendisinden güvenli geçit talebinde bulundu. Muhtarların bu talebinin ardından Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, geçitlerde çalışma başlattı.