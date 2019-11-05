Damacanadan civciv çıktı

Aydın'da yaşayan Gökhan Özateş, tamamen kendi yöntemleriyle damacanadan kuluçka makinesi yaptı. Beslediği İran tavuğunun yumurtalarını damacanaya koyan Özateş, 27 gün sonra ilk civcivlerini aldı.

Aydın'da yaşayan Gökhan Özateş, tamamen kendi yöntemleriyle damacanadan kuluçka makinesi yaptı. Beslediği İran tavuğunun yumurtalarını damacanaya koyan Özateş, 27 gün sonra ilk civcivlerini aldı.



27 GÜN SONRA



Kuluçka makinesine dönüştürdüğü damacanadan verim aldığı için çok mutlu olduğunu kaydeden evli ve üç çocuk babası Özateş, "Damacananın altını odun tozu ile doldurduk, ortamın nemini sağlamak için bir kase içerisine su koyarak damacananın içine koyduk. Damacananın içini yumurtalar çıkana dek 25 amper sarı ampul ile sürekli aydınlattık, ortamı ısıttık. Bu sürede damacananın içi 37,5 ile 40 derece arasında bir sıcaklığa sahipti. Her sabah ve akşam yumurtaları çevirdim, karıştırdım. İran tavuğu yumurtalarımız 27 gün sonra civcive dönüştü. Biraz sabrettik civcivlerimize kavuştuk. Bir canlının dünyaya gözlerini açısına tanıklık ettik" dedi.

MEHMET KAVAS