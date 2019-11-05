Eymen’i kapı öldürdü

Aydın'da 3 yaşındaki Eymen Eye, raydan çıkması sonucu devrilen iki ton ağırlığındaki demir kapının altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aydın'da 3 yaşındaki Eymen Eye, raydan çıkması sonucu devrilen iki ton ağırlığındaki demir kapının altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



ÜZÜNTÜYE BOĞULDULAR



Olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, raydan çıkan bahçe demir kapısı devrildi. Bahçede oyun oynayan 3 yaşındaki Eymen Eye, devrilen iki ton ağırlığındaki demir kapının altında kaldı. Ailesinin yardımıyla kapının altından kurtarılan Eymen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Eymen Efe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Eymen'in ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. MEHMET KAVAS