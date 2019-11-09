Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Aydın'da meydana gelen kazada refüje çarparak taklalar atan otomobilin sürücüsü İsmet İnce, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Aydın'da meydana gelen kazada refüje çarparak taklalar atan otomobilin sürücüsü İsmet İnce, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Tedbir amaçlı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

MEHMET KAVAS