Aydın’ın korkutan caddesine kasis

Araçların yolda hızlı seyretmesinden dolayı can güvenliklerinden endişe duyan vatandaşın sesini Yeni Asır duyurmuştu. Haberimizin ardından harekete geçen yetkililer, Cumhuriyet Caddesi’ne iki kasis yaptı

Aydın'daki Cumhuriyet Caddesi'ne kasis isteyen vatandaşların sesini 'Can güvenlikleri için kasis istiyorlar' başlığıyla duyuran Yeni Asır'ın haberinin ardından, yetkililer bölgede çalışma başlatarak caddeye hız kesici iki kasis koydu. Aydın'ın ilçesi Çine'nin Soğancılar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi, vatandaşların korkulu rüyası olmaktan çıktı. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki cadde, duyarsız sürücüler yüzünden adeta hız pistine dönüşmüştü. Araçların hızlı seyretmesinden dolayı kazalarla burun buruna gelen mahalle halkı, caddeye kasis yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Yeni Asır'a teşekkür eden vatandaşlar, "Mahalle halkı olarak artık huzurluyuz. Yeni Asır ve yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm sürücüleri kurallara uymaya davet ediyoruz" dedi.





YIKILAN MOBESE DİREĞİ BİR AY SONRA KALDIRILDI



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği, aradan bir ay geçmesine rağmen halen daha onarılıp yerine dikilememesine ilişkin haberimizin ardından, bulunduğu yerden kaldırıldı. Özel bir firmaya ait kamyon ve ekiplerle yerinden sökülen direk, onarıma gönderildi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan direğin onarılmaması nedeniyle bölgedeki diğer mobese kameralarının da çalışmadığını belirten vatandaşlar, kaza sonrasında yıkılan direğin elektrik kablolarının da uçlarının açık bırakılmasına tepki göstermişlerdi.





İÇME SUYUNA KAVUŞTULAR



Aydın'da norovirüs salgını sebebiyle bir süredir kullanımı yasaklanan tatlı su çeşmeleri, yeniden kullanıma açıldı. Çeşmelerin açılmasıyla sularına kavuşan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadı. Çine ilçesinde iki hafta önce toplam2500 vatandaşın kusma, karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurmalarının ardından içme suları ve şebeke sularından numuneler alınmış, iki hastanın kültür testinde norovirüs adlı virüse rastlanınca ilçenin bazı bölümlerindeki tatlı su çeşmelerinin kullanımı tedbir amaçlı yasaklanmıştı.

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