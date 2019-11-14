Buharkent OSB’ye yeni tesis

Aydın Buharkent OSB, yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Son 1 ay içerisinde 2 önemli firma Buharkent OSB'ye yatırım kararı aldı.

Aydın Buharkent OSB, yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Son 1 ay içerisinde 2 önemli firma Buharkent OSB'ye yatırım kararı aldı. Buharkent OSB'ye yatırım yapacak girişimci Selma Yılmaz'a kuracağı tıbbi ve aromatik yağlar ve meyve kurutma tesisinin inşaat ruhsatı yetki belgesini imzalayıp teslim eden Buharkent Belediye Başkanı ve OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı AK Partili Mehmet Erol, "Şu an OSB'de 23 yatırımcımız var ve her geçen gün yeni yatırımcılar da geliyor. Buradaki tesisler yörenin tarımsal ürünlerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacak" dedi.

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