  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Buharkent OSB’ye yeni tesis

Buharkent ’ye yeni tesis

Buharkent OSB’ye yeni tesis
Giriş Tarihi: 14.11.2019

, yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Son 1 ay içerisinde 2 önemli firma Buharkent OSB'ye yatırım kararı aldı.

Aydın Buharkent OSB, yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Son 1 ay içerisinde 2 önemli firma Buharkent OSB'ye yatırım kararı aldı. Buharkent OSB'ye yatırım yapacak girişimci Selma Yılmaz'a kuracağı tıbbi ve aromatik yağlar ve meyve kurutma tesisinin inşaat ruhsatı yetki belgesini imzalayıp teslim eden Buharkent Belediye Başkanı ve OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı AK Partili Mehmet Erol, "Şu an OSB'de 23 yatırımcımız var ve her geçen gün yeni yatırımcılar da geliyor. Buradaki tesisler yörenin tarımsal ürünlerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacak" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buharkent OSB’ye yeni tesis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN