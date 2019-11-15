Sokakta yürürken başlarına taş yağıyor

Aydın'da metruk ve bakımsız binalardan dökülen beton parçaları tehlike saçıyor. Sokaktan geçmeye korkan vatandaşlar, ölümcül bir kaza yaşanmadan yetkilileri göreve davet etti.

Aydın'da metruk ve bakımsız binalardan dökülen beton parçaları tehlike saçıyor. Sokaktan geçmeye korkan vatandaşlar, ölümcül bir kaza yaşanmadan yetkilileri göreve davet etti.

Çine'nin Hamitabat mahallesi 234 Sokak'taki metruk binalardan kopan beton parçalarının insanların kafasına düşme tehlikesi mahalleliyi isyan ettirdi. Yaklaşık 2.5 kiloluk beton taşların her an büyük bir kazaya yol açabileceğini belirten vatandaşlar, çatısı ve duvarları dökülen eski binaların yenilenmesini istedi. Mahalle sakinlerinden Adnan Güzel, "Bu taş parçaları birimizin üzerine düşmeden gereği yapılsın. Lütfen yetkililer bu sorunun üzerine eğilsin. Bu yolu okula giden çocuklarımız da kullanıyor. İlle birinin canının yanmasını mı bekliyorlar?" dedi.





MANİSA'DA ÖĞRENCİLER ULAŞIMDAN ŞİKAYETÇİ



Manisa'da okuyan üniversiteli öğrenciler, toplu ulaşımdan şikayetçi. Otobüs seferlerinin az olması nedeniyle derslere geç kaldıklarını belirten öğrenciler, otobüs ücretlerinin pahalı olduğunu da belirterek yetkililerden çözüm istedi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nde öğretim gören öğrenciler, fakülteye gitmek için 21 ve 22 nolu otobüs hatlarını kullandıklarını, ancak bu hatların sürekli dolu gelmesinden dolayı okula geç kaldıklarını ve bazı öğrencilerin bu yüzden derslere alınmadığını öne sürdü. Otobüslerde yoğunluktan nefes bile alamadıklarını söyleyen öğrenciler, "Şimdiye kadar sosyal medyadan duyurduğumuz şikayetlerimize yanıt alamadık. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz" dediler.





ÇIKINTI İNŞAAT MAHALLELİYİ ÇILDIRTTI



Balıkesir Ayvalık'ta, balkon ve cumbası sokağın içine taşan ev inşaatı mahalle halkının tepkisini çekiyor. Ayvalık'ın tarihi kimliğiyle ön plana çıkan Hayrettinpaşa mahallesi Barbaros Caddesi 16. sokakta bulunan bir ev inşaatı mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.



Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden izninin alındığı inşaatın kaba yapısının tamamlanmak üzere olduğu binanın yanındaki evlerde inşaat makinelerinin çalıştığı sırada duvarlarda çatlakların oluşmasından dertli olan mahalle sakinleri, gerekenin yapılmasını bekliyor. Vatandaşlar inşaatın sokağa 1.5 metre çıkıntı yapmasından da rahatsız olduklarını dile getiriyor.