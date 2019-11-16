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'da inşaatta beline kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Aydın'da inşaatta beline kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı

16.11.2019, 17:31

'da bir inşaatta göçük sonucu vücudunun bir bölümü toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir inşaatın temel çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonrası İsmail Hakkı Kaya (40) beline kadar toprak altında kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı duyarak bölgeye gelen Kaya'nın yakınları da gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprak altında kalan işçi çıkartıldı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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