Eğlenirken fenalaştı yolda yaşamını yitirdi

Aydın'da arkadaşları ile içki içip eğlendikleri sırada fenalaşan Mehmet Bozkurt (30), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aydın'da arkadaşları ile içki içip eğlendikleri sırada fenalaşan Mehmet Bozkurt (30), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köşk ilçesinde, evli ve 1 kız çocuk babası Mehmet Bozkurt, önceki akşam bir grup arkadaşı ile buluşup, içki içip eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aniden fenalaşan Bozkurt, arkadaşları tarafından otomobille 12 Ambulans İstasyonu'na ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bozkurt'u ambulansa alıp, Köşk Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Bozkurt, hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

MEHMET KAVAS