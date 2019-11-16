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Milli servet çürümeye terk edildi

Milli servet çürümeye terk edildi
Giriş Tarihi: 16.11.2019

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer mahallesinde 20 yıl önce inşaatına yaklaşık 300 bin lira harcanan düğün salonu kaderine terk edildi. Harabeye dönen milli servet, tinerci ve alkol bağımlılarının meskeni haline geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer mahallesinde 20 yıl önce inşaatına yaklaşık 300 bin lira harcanan düğün salonu kaderine terk edildi. Harabeye dönen milli servet, tinerci ve alkol bağımlılarının meskeni haline geldi.

MAHALLELİ KORKUYOR

Aydın'ın en eski mahallelerinden olan Zafer Mahallesi'ndeki Aytepe Parkı'nın içerisine mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda 20 yıl önce düğün salonu binası yapıldı. Uzun yıllar düğün salonu olarak vatandaşlara hizmet veren bina, işletmecinin kira sözleşmesinin bitmesinin ardından 3 yıldır atıl halde. Duvarları çirkin yazılarla dolu olan, kapı ve pencereleri kırılan eski düğün salonunun bahçesi de alkol şişelerinden geçilmiyor. Tinerci ve alkol bağımlıların mesken tuttuğu atıl bina, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Mahalle sakinleri, binanın tadilattan geçirilerek yeniden hizmete açılarak milli servetin çürümesinin önüne geçilmesini istiyor.

MÜRACATA CEVAP YOK

Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Saraç, belediyeye defalarca dilekçe yazdıklarını ancak parktaki eski düğün salonuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek, "Defalarca müracaatlarda bulundum ancak burada üç yıldır hiçbir çalışma yapılmıyor" dedi.

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