Yeni Asır'ın 'Çine Caddesi'ne kasis istiyorlar' başlığıyla duyurduğu haberin ardından yetkililer, caddeye hız kesici iki adet kasis koydu. Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Çine Caddesi, vatandaşların kabusu olmaktan çıktı.
Yeni Asır'ın 'Çine Caddesi'ne kasis istiyorlar' başlığıyla duyurduğu haberin ardından yetkililer, caddeye hız kesici iki adet kasis koydu. Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Çine Caddesi, vatandaşların kabusu olmaktan çıktı.
İKİ KASİS KONULDU
Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki cadde, duyarsız sürücüler yüzünden adeta hız pistine dönmüştü. Vatandaşın çağrısını 'Çine Caddesi'ne kasis istiyorlar' başlığıyla okuyucularına duyuran Yeni Asır'ın haberi sonrası yetkililer harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, caddeye hız kesici iki adet kasis koydu.
Yeni Asır yazdı, Çine caddesi kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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