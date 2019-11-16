  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Yeni Asır yazdı, Çine caddesi kurtuldu

yazdı, Çine caddesi kurtuldu

Yeni Asır yazdı, Çine caddesi kurtuldu
Giriş Tarihi: 16.11.2019

'ın 'Çine Caddesi'ne kasis istiyorlar' başlığıyla duyurduğu haberin ardından yetkililer, caddeye hız kesici iki adet kasis koydu. Aydın'ın Efeler ilçesi 'ndeki Çine Caddesi, vatandaşların kabusu olmaktan çıktı.

Yeni Asır'ın 'Çine Caddesi'ne kasis istiyorlar' başlığıyla duyurduğu haberin ardından yetkililer, caddeye hız kesici iki adet kasis koydu. Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Çine Caddesi, vatandaşların kabusu olmaktan çıktı.

İKİ KASİS KONULDU

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki cadde, duyarsız sürücüler yüzünden adeta hız pistine dönmüştü. Vatandaşın çağrısını 'Çine Caddesi'ne kasis istiyorlar' başlığıyla okuyucularına duyuran Yeni Asır'ın haberi sonrası yetkililer harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, caddeye hız kesici iki adet kasis koydu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Asır yazdı, Çine caddesi kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN