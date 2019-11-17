Ölümcül karışım

Aydın'da arkadaşlarıyla eğlenirken fenalaşan ve hastaneye götürülürken hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Bozkurt'un uyuşturucu ve sahte içki kurbanı olduğu ortaya çıktı

Aydın'da arkadaşlarıyla eğlenirken fenalaşan ve hastaneye götürülürken hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Bozkurt'un uyuşturucu ve sahte içki kurbanı olduğu ortaya çıktı. Bozkurt'a uyuşturucu verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ve M.A. tutuklandı.



POLİSTEN OPERASYON



Olay, Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Mehmet Bozkurt, aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozkurt, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bozkurt'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri, Bozkurt'un arkadaşları İ.E, A.N, B.A, M.A'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin, Bozkurt'la birlikte alkol ve uyuşturucu aldıklarını belirtmesi üzerine ekipler Efeler ilçesindeki Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı. BU kişilere uyuşturucu verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ve M.A, tutuklandı. Adresteki aramada 105 uyuşturucu hap ile 180 litre sahte alkol ele geçirildi.

İHSAN KARATAŞ