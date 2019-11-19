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138 yıllık gelinlikler sandıktan çıktı

138 yıllık gelinlikler sandıktan çıktı
Giriş Tarihi: 19.11.2019

Aydın Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenleyeceği defile için 138 yıllık gelinlikler sandıktan çıkarıldı. Adnan Menderes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Ekonomi Kulübü işbirliğiyle 28-30 Kasım tarihlerinde Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyumla birlikte Aydın Kültür ve Turizm Derneği de geçmişten günümüze Anadolu'nun günlük kıyafetlerini defilede tanıtacak. 138 yıllık sim sırma işli gelinlikler, kıyafetler, 150 yıllık takılar ve kemerlerin sergileneceği defilenin ön hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

KAZIM YÖRÜKCE

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