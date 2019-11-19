Ceren iyileşip hemşire olmak istiyor

Denizli'de, doğuştan kalbi delik dünyaya gelen ve hastalığı nedeniyle örgün eğitimi bırakmak zorunda kalan Ceren Beler (21), tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor.

Denizli'de, doğuştan kalbi delik dünyaya gelen ve hastalığı nedeniyle örgün eğitimi bırakmak zorunda kalan Ceren Beler (21), tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. Maddi durumlarının iyi olmadığını söyleyen Beler'in ailesi, operasyonun riskli olduğunu da belirtti. Ailesiyle bodrum katında bir evde yaşamını sürdüren Beler, açık öğretim lisesine devam ediyor. Üniversite sınavına hazırlanan genç kız, "İyileşip hemşire olabilmeyi arzuluyorum. Evde oturup ölümün kapımı çalmasını istemiyorum. Birinin çıkıp 'sana yardım edeceğim' demesini bekliyorum" dedi.