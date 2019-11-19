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Üniversitelilerden kan bağışı kampanyası

Üniversitelilerden kan bağışı kampanyası
Giriş Tarihi: 19.11.2019

'nde () eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesinde düzenledikleri kan bağışlarıyla dikkat çekiyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesinde düzenledikleri kan bağışlarıyla dikkat çekiyor. Kızılay'ın kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan öğrenciler, fakülte ve meslek yüksekokullarında bulundukları bağışlarla adeta can oluyor. Öğrencileri tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimiz, kan bağışlarıyla farkındalık oluşturuyor. Yaşıtları başta olmak üzere topluma örnek oluyor. Kanın her zaman bir ihtiyaç olduğunu tüm herkese gösteriyorlar" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

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