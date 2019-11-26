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Can dostları bitkilerle iyileştiren profesör

Can dostları bitkilerle iyileştiren profesör
Giriş Tarihi: 26.11.2019

() Başkanı Prof. Dr. , can dostlar konusunda birçok yeniliğe, buluşa, araştırmaya imza attı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Ural, can dostlar konusunda birçok yeniliğe, buluşa, araştırmaya imza attı. Çocukluğunda başlayan bilim ve okuma aşkı, merakı ile yaptığı çalışmalarla zirveye tırmanan bir isim oldu. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Ünal, baharatların modern tıbba veteriner hekimliğe tedavi amaçlı olarak nasıl uyarlanabileceğini yıllar önce araştırmaya başladı. Çörek otunu ülkemiz sathinda ilk kez veteriner hekimliğinde, iç hastalıklarında, özellikle de veteriner dermatoloji alanında hastalıkların sağaltımında kullanılmasını sağladı

YENİ İLAÇ ÜRETTİ

BILIMSEL formülü kendisi tarafından yazılarak besinsel kaynaklı içeriği tamamen baharatlardan oluşan bir ürün geliştirerek veteriner kliniklerinde değişik hastalıkların tedavisinde başarı ile kullanılmasını sağladı.

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