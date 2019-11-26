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Kadından kadına şiddet

Kadından kadına şiddet
Giriş Tarihi: 26.11.2019

’nde ’da ortaya çıkan şiddet görüntüleri pes dedirtti. Kadın futbolcuların kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

'da 'nde kadın futbolcular, saç saça baş başa birbirlerine girerek şiddet uyguladı.

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