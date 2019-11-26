Kadından kadına şiddet

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde Aydın’da ortaya çıkan şiddet görüntüleri pes dedirtti. Kadın futbolcuların kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Aydın'da 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın futbolcular, saç saça baş başa birbirlerine girerek şiddet uyguladı.
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