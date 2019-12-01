  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Öğrenciler ‘ev rahatlığında’ okulu sevdi

Öğrenciler ‘ev rahatlığında’ okulu sevdi

Öğrenciler ‘ev rahatlığında’ okulu sevdi
Giriş Tarihi: 1.12.2019

'da 'Okul Benim ' anlayışıyla hayata geçirilen '' uygulaması, öğrencilerin başarılarını arttırdı. Efeler ilçesindeki 'ndaki uygulama sayesinde öğrencilerin devamsızlık oranları da düştü.

Aydın'da 'Okul Benim İkinci Evim' anlayışıyla hayata geçirilen 'Ayakkabısız Okul' uygulaması, öğrencilerin başarılarını arttırdı. Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu'ndaki uygulama sayesinde öğrencilerin devamsızlık oranları da düştü. Okul Müdürü Fatih Mehmet İlter, "Eskiyen zemine parke döşedik, duvarlara da resimler çizdik ve okuma köşeleri oluşturduk. Öğrencilerimize okul terliği sağladıktan sonra dersleri ev ortamında minderlerde ve özel sıralarda işlemeye başladık" dedi. Yenilenen okulu çok sevdiklerini kaydeden öğrenciler de, "Özellikle minderlerde kitap okuduğumuzda kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Okula olan sevgimiz de arttı" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öğrenciler ‘ev rahatlığında’ okulu sevdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN