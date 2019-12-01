Öğrenciler ‘ev rahatlığında’ okulu sevdi

Aydın'da 'Okul Benim İkinci Evim' anlayışıyla hayata geçirilen 'Ayakkabısız Okul' uygulaması, öğrencilerin başarılarını arttırdı. Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu'ndaki uygulama sayesinde öğrencilerin devamsızlık oranları da düştü.

Aydın'da 'Okul Benim İkinci Evim' anlayışıyla hayata geçirilen 'Ayakkabısız Okul' uygulaması, öğrencilerin başarılarını arttırdı. Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu'ndaki uygulama sayesinde öğrencilerin devamsızlık oranları da düştü. Okul Müdürü Fatih Mehmet İlter, "Eskiyen zemine parke döşedik, duvarlara da resimler çizdik ve okuma köşeleri oluşturduk. Öğrencilerimize okul terliği sağladıktan sonra dersleri ev ortamında minderlerde ve özel sıralarda işlemeye başladık" dedi. Yenilenen okulu çok sevdiklerini kaydeden öğrenciler de, "Özellikle minderlerde kitap okuduğumuzda kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Okula olan sevgimiz de arttı" diye konuştu.

MEHMET KAVAS