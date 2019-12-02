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'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Aydın'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

02.12.2019, 18:00

'ın ilçesinde sobadan zehirlendiği belirtilen Ali (79) ve eşi (71), hastanede tedavi altına alındı. Ali ve Felekşan Ok'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi Yuvam Yapı Kooperatifindeki evde yaşayan Ok çifti, yakınları tarafından baygın halde bulundu.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca, daha sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri kaydedilen Ali ve Felekşan Ok'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA
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