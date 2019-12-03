Aydın’ın turizmi çamura bulandı

Kuşadası ve Didim’in çamurlu yollarında yürümek zorunda kalan vatandaşlar yetkilileri göreve davet ederek yolların asfaltlanmasını talep etti.

Aydın'ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim'de asfaltlanmayı bekleyen yollar, vatandaşların tepkisini çekiyor. Çamur deryasına dönüşen yollarda yürüyemediklerini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederek, "Biz yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Kışın yağmur yağınca yollar çamur deryasına dönüyor, yürüyemiyoruz. Yazın ise oluşan tozdan dolayı kapımızı penceremizi açamıyorduk. Yolların mevcut halinden dolayı mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bizi bu çamurlu yollardan kurtarsınlar" dedi.

TOLGA TEKİN

WHATSAPP İHBAR HATTI - 0537 276 35 81