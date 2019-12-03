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Köy pazarlarına turistik geziler

Köy pazarlarına turistik geziler
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Aydınlılar hafta sonları Çakırbeyli ve Selatin'de kurulan köy pazarlarında buluşuyor. Aydın'da önemli alternatif turizm noktası haline gelen köy pazarlarında 300'e yakın aile doğrudan kazanç sağlıyor. Pazarcılar evlerindeki ev yapımı ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarken, kendi bahçelerindeki doğal ürünleri de tüketicilerle buluşturuyor.

KAZIM YÖRÜKCE

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