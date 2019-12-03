Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçan traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza, Gündoğan'da meydana geldi. Odunları yüklediği traktörüyle yolda ilerleyen Mevlüt Yılmaz, direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan Mevlüt Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi. Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
KAZIM YÖRÜKCE
Traktörün altında feci sekilde öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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