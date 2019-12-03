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Traktörün altında feci sekilde öldü

Traktörün altında feci sekilde öldü
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçan traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza, Gündoğan'da meydana geldi. Odunları yüklediği traktörüyle yolda ilerleyen Mevlüt Yılmaz, direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan Mevlüt Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi. Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

KAZIM YÖRÜKCE

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