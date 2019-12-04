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'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Aydın'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

04.12.2019, 13:41

’ın Sultanhisar ilçesinde, bağ evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki evinde ölü bulundu. Bozdağ’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için ’na gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Çomaklı mevkindeki bağ evinde yalnız yaşayan Mehmet Bozdağ'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Durum jandarma ekiplerine haber verildi. Bozdağ'ın yaşadığı bağ evine gelen jandarma ve yaşlı adamın yakınları Bozdağ'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler durumu Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bozdağ'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA

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