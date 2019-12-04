Devrilen römorkun altında kaldı

Aydın'da kestane yükledikleri römorkun devrilmesi sonucunda altında kalan Ramazan Çetin (43) ağır yaralandı. Çetin'in, kaburgalarında oluşan kırıklardan dolayı ciğerinde hasar oluştuğu tespit edildi. Tedavi için Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çetin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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