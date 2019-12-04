Okul yolu köstebek yuvasından farksız

Aydın Koçarlı'da Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne giden yolun bozuk olması öğrencileri ve servis şoförlerini çileden çıkardı. Yeni Mahalle Durmuş Terzioğlu Caddesi'ndeki okula giden yol çukurlar nedeniyle köstebek yuvasına döndü. Toprak yol, yağmurla çamur deryasına dönerken, öğrenciler ve sürücüler büyük zorluk yaşıyor. Öğrenciler yolun bir an önce yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak, "Kışın çamur, yazın toz var. Yağmurda daha çekilmez oluyor. Derenin diğer tarafındaki yolun da yapılmasını istiyoruz" dedi.

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