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Otomobille cip çarpıstı: 2 yaralı

Otomobille cip çarpıstı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 turist yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçe girişinde meydana geldi. Ümit Ş. idaresindeki 35 AT 8186 plakalı otomobil, Rahşan Ç. idaresindeki 09 CAM 66 plakalı ciple çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan yabancı uyruklu D.M.C (34) ile A.S. (27) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MEHMET KAVAS

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