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Tel örgüler tehlike saçıyor

Tel örgüler tehlike saçıyor
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çocuk oyun parkında bakımsızlık nedeniyle çürüyen teller tehlike yaratıyor. Cafer Tombul Parkı'ndaki basketbol sahasını çevreleyen tellerin bazı noktalarında bir insanın geçebileceği büyüklükte yırtıklar bulunuyor. Burada oynayan çocuklar için teller büyük tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri, parka uzun zamandır bakım yapılmadığını belirtti. Vatandaşlar, basketbol sahası bulunan parkta parçalanan tel örgüden dışarıya çıkan topların peşinden giden çocukların yolda ölümle burun buruna geldiğini belirterek, "Çocuklarımız basketbol oynarken top sürekli dışarı kaçıyor. Topun peşinden çocuklarımız da gidiyor" dedi.

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